Fiorella Mannoia e Danilo Rea: il 1 giugno partirà la nuova tournée dal titolo "Luce"

Continuano gli eventi musicali nel panorama nazionale: il 1 giugno 2023 debutterà a Roma alle Terme di Caracalla "Luce", la nuova tournée di Fiorella Mannoia e Danilo Rea. La tournée proseguirà poi per tutta l'estate: uno spettacolo straordinario in cui il talento dei due artisti sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un'atmosfera intima e potente.