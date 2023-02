Tv: martedì 14 febbraio su Rai 2 ultima puntata di "Boomerissima" con Alessia Marcuzzi

Ultimo appuntamento per "Boomerissima", il programma prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Alessia Marcuzzi, in onda martedì 14 febbraio alle 21.20 su Rai 2. Ancora una volta a contendersi il titolo di vincitori, due squadre di celebrity, pronte ad affrontarsi in una grande ed entusiasmante sfida generazionale, con lo scopo di dimostrare come, la loro generazione di appartenenza, tra boomers e millennials, sia la migliore di tutti i tempi. Ultimo appuntamento per "Boomerissima", il programma prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Alessia Marcuzzi, in onda martedì 14 febbraio alle 21.20 su Rai 2. Ancora una volta a contendersi il titolo di vincitori, due squadre di celebrity, pronte ad affrontarsi in una grande ed entusiasmante sfida generazionale, con lo scopo di dimostrare come, la loro generazione di appartenenza, tra boomers e millennials, sia la migliore di tutti i tempi.





Le squadre che si sfideranno nell’ultima puntata saranno composte da: Filippo Bisciglia, Valeria Marini, Lucia Ocone e Andrea Pucci per i boomers, mentre Andrea Dianetti, Brenda Lodigiani, Ilenia Pastorelli e Raimondo Todaro per i millennials. Tra gli ospiti, ci saranno inoltre: Enrico Brignano, Marco Masini, Piotta e Tancredi.

Non mancheranno inoltre, gli effetti scenici, dall’armadio dai poteri magici al salotto back in time, che farà rivivere in un clima di allegria, alcuni dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume del passato.

Chi si aggiudicherà l’ultima vittoria della stagione?