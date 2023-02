Tv: domenica 26 febbraio su Rai1 torna l'appuntamento con "Da noi...a ruota libera"

Domenica 26 febbraio, alle 17.20 su Rai1, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e "Da noi...a ruota libera", il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Domenica 26 febbraio, alle 17.20 su Rai1, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e "Da noi...a ruota libera", il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.





Ospiti di questa puntata saranno: Marisa Laurito, personaggio dai mille talenti, ripercorrerà la sua straordinaria carriera che l’ha vista protagonista di spettacoli, film e fiction, tra cui, recentemente, la fortunata "Mina Settembre 2"; Isabella Ferrari e Maurizio Lastrico, entrambi nel cast di "Sei donne - Il mistero di Leila", la fiction in onda su Rai1 dal 28 febbraio, parleranno non solo di questa nuova serie, ma anche dei titoli e dei lavori che li hanno visti protagonisti in questi anni e li hanno resi così amati dal pubblico. Infine, sarà presente in studio Valentina Mastroianni con suo figlio Cesare, 4 anni, che ha perso la vista a 18 mesi per una grave malattia, e l’inseparabile suo cucciolo di labrador Joy. Con video sui social, la mamma racconta la quotidianità del suo bambino attraverso un seguitissimo profilo intitolato "La storia di Cesare" diventato virale sul web grazie al messaggio positivo per altre mamme e famiglie che vivono situazioni simili.

L’obiettivo di "Da noi...a Ruota Libera" è quello dei molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

"Da Noi...a Ruota Libera" è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.