Tv. Addio a Maurizio Costanzo: Mediaset cambia programmazione

Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Maurizio Costanzo. Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Maurizio Costanzo.





Sabato, in prima serata, Canale 5 trasmette la riproposizione di due serate speciali e indimenticabili inventate da Maurizio Costanzo. La prima, "In ordine alfabetico" con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme del 1999. A seguire, "I tre tenori" con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998.

Domenica 26 febbraio, alle 16.30 Silvia Toffanin conduce su Canale 5 lo speciale "Verissimo presenta Ciao Maurizio".

Lunedì 27 febbraio, Canale 5 seguirà in diretta i funerali di Maurizio Costanzo.