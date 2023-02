TheFork lancia Top 100: la classifica dei cento ristoranti più amati del web

Photo credits: fonte ufficio stampa TEAM LEWIS

Per celebrare la passione distintiva degli italiani, ovvero il buon cibo, e aiutare gli utenti a trovare sempre esperienze memorabili al ristorante, TheFork ha stilato un’esclusiva classifica dei 100 ristoranti più amati in Italia basata sui dati della piattaforma che conta 20.000 ristoranti in Italia, oltre 30 milioni di download della app, 20 milioni di recensioni pubblicate dalla community e più di 20 milioni di visite mensili.