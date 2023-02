Striscia la notizia, Brumotti penetra nel ghetto più inaccessibile d’Italia: blitz nel Parco verde di Caivano

COLOGNO MONZESE - Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti torna in missione e, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da cittadini esasperati, entra con le telecamere del tg satirico al Parco Verde di Caivano, periferia nord di Napoli, dove era già stato nel 2018 (vedi servizio), quello che è considerato uno dei ghetti dello spaccio organizzato più violenti e inaccessibili d’Italia.«È la piazza di spaccio più grande d’Europa, una roccaforte in cui sono attivi diversi clan camorristici che smerciano ogni tipo di droga», racconta Brumotti, le cui telecamere riescono ad accedere nei locali attrezzati per spacciatori e clienti, dove i pusher maneggiano impressionanti quantità di cocaina. L’inviato assiste in prima persona al blitz dei reparti speciali dei Carabinieri – che mettono fuori uso la fitta rete di telecamere installata dai pusher per tenere sotto controllo tutto il territorio – e alla fuga degli spacciatori, che tentano invano di disfarsi della merce. Le forze dell’ordine recuperano cocaina, bilancini e addirittura una pistola gettata da una finestra.Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).