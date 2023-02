Regionali: Rocca avanti su D'Amato, Fontana verso la riconferma

Seggi chiusi alle 15 per le regionali in Lombardia e Lazio. Centrodestra avanti in entrambe le regioni secondo i primi sondaggi istantanei. In Lombardia Fontana si attesta tra il 48% e il 52%, davanti al candidato di centrosinistra e M5s Majorino (32%-36%). Rocca primo nel Lazio (48%-52%). In attesa di exit poll e risultati. Quando si conoscono i dati relativi al 50% (974) dei 1.882 Comuni votanti, l'affluenza alle 15 è del 41,8% (era stata del 73,35% nelle precedenti contropartite quando però c'era stato un solo giorno di votazioni). "Sono elezioni importanti, andate a votare", ha detto ieri il presidente Meloni, uscendo dalla sua sede di Roma.