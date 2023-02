Piero Pelù: dal 7 luglio partirà il suo "Tour Estremo Live 2023"

(Ansa)

Una grande notizia per il cantante Piero Pelù: passati pochi mesi dalla trionfale conclusione della lunga storia dei Litfiba, si prepara a calcare i palchi dei festival e delle rassegne estive italiane, in un viaggio da nord a sud affiancato dalla sua band rinnovata: i Bandidos.





Il suo "Tour Estremo Live 2023" prenderà il via il 7 luglio da Matera per poi proseguire lungo tutta l'estate in quello che si preannuncia come un tuffo nel rock coniugato alla Piero Pelù lungo quarantatré anni, gli stessi anni che lo vedono performer sui palchi d'Italia e d'Europa.

Per l'occasione Pelù ha radunato e rinnovato i suoi Bandidos (Alessandro "Finaz" Finazzo alle chitarre e voce, Valerio "Voodoo" Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc "Mitraglia" Martelli alla batteria, percussioni, sampless e cori, Dado "Black Dado" Neri al basso maggiorato e cori) per il nuovo viaggio tra i classici del suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba.

Il tour si concluderà il 9 settembre a Cernobbio.