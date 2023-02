Onaim: uscito il nuovo album dal titolo "Quello che non c'è"

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito il 10 febbraio "Quello che non c’è", nuovo lavoro discografico di Onaim, nelle radio e su tutti i digital stores. Nata dopo un periodo difficile ed un incidente importante, questa canzone racconta di un periodo di vita che ha cambiato chi l’ha scritta. Racchiude un anno di vita, insegnamenti, emozioni, incontri sulle note di un piano e una chitarra elettrica tra acustico e synth, dando sfogo ad episodi di vissuto con un leitmotiv energico ma delicato come il ritmo stesso. È un viaggio e va presa come tale, lasciandosi trasportare dall’interpretazione soggettiva che può avere. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito il 10 febbraio "Quello che non c’è", nuovo lavoro discografico di Onaim, nelle radio e su tutti i digital stores. Nata dopo un periodo difficile ed un incidente importante, questa canzone racconta di un periodo di vita che ha cambiato chi l’ha scritta. Racchiude un anno di vita, insegnamenti, emozioni, incontri sulle note di un piano e una chitarra elettrica tra acustico e synth, dando sfogo ad episodi di vissuto con un leitmotiv energico ma delicato come il ritmo stesso. È un viaggio e va presa come tale, lasciandosi trasportare dall’interpretazione soggettiva che può avere.





Onaim, all’anagrafe Damiano, è un artista romano classe 2001. In realtà non si può specificare il momento esatto in cui prende forma il suo percorso e la sua musica, avendo sempre fatto parte di lui e della sua vita. Onaim si affaccia alla scrittura e alla composizione naturalmente quasi per caso grazie ad esperienze ed amicizie che l’hanno portato a dire la sua incorniciando a dovere quello che già suonava, inizialmente con poesie e lettere. Frutto di un anticonformismo individualistico che si riflette nei suoi brani e testi, una penna autentica e genuina che oscilla tra l’acustico e l’elettronico dal sapore energico e deciso che richiama tempi passati con tratti però delicati e profondi quasi opposti alle volte, avvolti dal suo trascrivere le emozioni in modo elegante ed idealistico. La sua colorata e duplice personalità, quindi, viene accompagnata dalle note di pianoforte e chitarra che suona da autodidatta già in giovanissima età, avendo artisti tra le mura di casa. Avvicinarsi a questa dualità fa assaggiare la sensibilità sussurrata di un melodico profondo ed intimo antitetica ad un’anima più dura e aggressiva urlata, di una cultura punk rock. Definibile, il suo, uno stile non etichettabile, delineato da sfumature di influenze d’altra epoca, Onaim si presenta così com’è senza filtri e mezze misure in uno stile iconico ed una voce caratteristica e ben riconoscibile.