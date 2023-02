Modena, arrestato in flagranza per furti in serie su auto in sosta

FERRARA - La Squadra Volante, all’esito di mirati servizi di pattugliamento volti a prevenire e contrastare i furti su auto che hanno recentemente interessato diverse zone del capoluogo, nella notte del 17 febbraio scorso, ha individuato e tratto in arresto in flagranza un cittadino italiano di anni 44.Alle ore 3.00 circa, gli agenti sono intervenuti in via Saliceto Panaro a seguito di segnalazione di furto su un’autovettura parcheggiata in un cortile condominiale, da parte di un uomo visto muoversi a bordo di bicicletta. Lo stesso, dopo aver infranto il vetro del finestrino di un’autovettura in sosta, con una torcia stava rovistando all’interno dell’abitacolo.La Sala operativa ha fatto subito convergere sul posto più equipaggi, intervenendo sulle possibili vie di fuga, così che la persona segnalata veniva individuata mentre tentava di darsi alla fuga a bordo della sua bici, attraversando un’area verde pedonale in direzione di via Emilia Est.L’uomo veniva trovato in possesso di un martello frangivetro, di una torcia e di due borse una delle quali contenente 6 bottiglie di vino e l’altra contenente degli occhiali da sole, un caricabatterie e un mazzo di chiavi di cui non sapeva dare conto.Gli agenti, dopo aver accertato che tre autovetture in sosta nell’area condominiale presentavano i vetri dei finestrini infranti e l’abitacolo messo a soqquadro, rintracciavano e informavano immediatamente i proprietari dei veicoli, raccogliendo le loro denunce e restituendo loro i beni appena sottratti.Il 44enne veniva quindi accompagnato presso gli uffici della Questura per i rilievi fotodattiloscopici da parte di personale della Polizia Scientifica e tratto in arresto; gli arnesi atti allo scasso, sequestrati.Allo stesso è stato altresì notificato il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Modena per la durata di tre anni, emesso dal Questore all’esito dell’intervento per ricettazione condotto dalle Volanti nei suoi confronti domenica scorsa, allorquando gli è stata sequestrata la refurtiva sottratta in analoghi episodi consumati in centro pochi giorni prima, parte della quale è ancora in corso di restituzione alle vittime.L’arresto per furto aggravato è stato convalidato nella mattinata odierna.