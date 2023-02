Rimini, torna a molestare la vittima: arrestato

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, scovavano l’uomo che, incurante della presenza delle Forze dell’Ordine, inveiva contro la ex compagna minacciandola di morte. Alla luce dei fatti, l’uomo veniva tratto in arresto e denunciato in stato di libertà per minacce gravi.



All’esito della direttissima, tenutasi nella mattinata odierna, all’uomo veniva fatto divieto di dimorare nella Provincia di Rimini.

RIMINI - Nella serata del 18 febbraio scorso, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità peruviana, per il reato di violazione di domicilio e minacce gravi.Alle ore 23.55, una volante veniva inviata nei pressi di un residence sito in zona San Giuliano Mare, poiché una donna aveva segnalato all’interno del proprio appartamento la presenza dell’ex compagno nei confronti del quale gravava un ammonimento per atti persecutori emesso dal Questore di Rimini nel mese di novembre 2022.