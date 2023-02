Media cinesi contro la visita di Biden a Kiev

via President Joe Biden fb

L'arrivo di Biden a Kiev non è stato accolto nei migliori dei modi da alcuni media cinesi. Il Global Times, tabloid di lingua inglese del Partito Comunista, definisce tale il gesto di Biden come 'irrazionale ed egoista'. Nel suo articolo il tabloid riporta il parere degli esperti: "Gli esperti dicono che i segnali pericolosi inviati da questo viaggio provocheranno un'escalation del conflitto. Sembra che stia spingendo l'Ucraina ad agire come un suo pedone per sconfiggere la Russia, ma l'obiettivo è pericoloso e irrazionale".