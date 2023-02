Milano: il 14 febbraio nuovo appuntamento del Festival di Teatro-Scienza

MILANO - Ricercatori e attori insieme sul palcoscenico per promuovere la divulgazione scientifica e avvicinare i giovani a tali discipline. È la caratteristica degli appuntamenti del Festival di Teatro-Scienza, rassegna promossa dall’Università di Milano-Bicocca. L’idea nasce dalla consapevolezza di come il linguaggio artistico-espressivo del teatro e la sua capacità di generare emozioni siano un ottimo strumento per comunicare la meraviglia della Scienza. Il cartellone - inaugurato a dicembre - propone il 14 febbraio "What is life?". Il titolo della Augmented Lecture si rifà al tema portante di un ciclo di lezioni tenute dal fisico Erwin Schrödinger, che si interrogò sui processi che consentono alla vita di proliferare sul nostro pianeta. In scena Gianluca Lattanzi, professore ordinario del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento, e Maura Pettorruso, attrice e regista teatrale. La regia è di Andrea Brunello. - Ricercatori e attori insieme sul palcoscenico per promuovere la divulgazione scientifica e avvicinare i giovani a tali discipline. È la caratteristica degli appuntamenti del Festival di Teatro-Scienza, rassegna promossa dall’Università di Milano-Bicocca. L’idea nasce dalla consapevolezza di come il linguaggio artistico-espressivo del teatro e la sua capacità di generare emozioni siano un ottimo strumento per comunicare la meraviglia della Scienza. Il cartellone - inaugurato a dicembre - propone il 14 febbraio "What is life?". Il titolo della Augmented Lecture si rifà al tema portante di un ciclo di lezioni tenute dal fisico Erwin Schrödinger, che si interrogò sui processi che consentono alla vita di proliferare sul nostro pianeta. In scena Gianluca Lattanzi, professore ordinario del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento, e Maura Pettorruso, attrice e regista teatrale. La regia è di Andrea Brunello.





Completano il cartellone la Augmented Lecture del 3 marzo dal titolo "La bellezza computazionale della natura" e lo spettacolo del 18 aprile "Il principio dell’incertezza". Tutti gli spettacoli si tengono nell’Auditorium Martinotti dell’Università di Milano-Bicocca (Edificio U7 Civitas) con inizio alle 17.30.

Il Festival di Teatro-Scienza, promosso dall’Ufficio Orientamento, dal Piano Lauree Scientifiche e dal Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell’Università di Milano-Bicocca, è organizzato in collaborazione con la compagnia teatrale Arditodesìo. La partecipazione agli appuntamenti della rassegna è gratuita e aperta a tutti, previa registrazione, ma per la loro caratteristica gli spettacoli sono rivolti in particolare agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di avvicinarli ai temi della Scienza.

Si rivolge ad un pubblico più ampio, invece, "Il Talento nella Scienza", in scena il 10 maggio all’Auditorium Martinotti (ore 17.30). Protagonisti saranno professori, ricercatori, assegnisti di ricerca e studenti prossimi alla laurea del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per il 25esimo di fondazione dell’Università di Milano-Bicocca ed è il frutto del workshop "Narrare la Scienza" che vede impegnati gli interpreti dello spettacolo in questi mesi.

Più mirate al coinvolgimento dei ragazzi, ma sempre facendo leva sulla forza comunicativa del teatro, sono le attività del Laboratorio di Teatro-Scienza organizzato dal Piano Lauree Scientifiche. Gli incontri, che hanno preso il via il 17 gennaio, sono finalizzati ad insegnare alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori come approfondire un concetto scientifico di proprio interesse e rielaborarlo facendone la base di una performance teatrale. Le attività laboratoriali porteranno all’allestimento di uno spettacolo che andrà in scena il 5 maggio nell’Auditorium Martinotti (ore 17.30).