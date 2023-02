LuMi: uscito il singolo d'esordio dal titolo "Psychè"

Singolo d’esordio per il talentuoso artista LuMi dal titolo "Psychè". Un inno alla liberazione di mente e anima, strette nella morsa di un mondo ormai alla deriva emotiva. La produzione è firmata da Mark Twayne (Richveel & Tahurus Publishing) per questo brano dal sapore indie pop con venature cantautoriali e da un testo dolcemente provocatorio scritto dallo stesso artista. Il brano è uscito, in questi giorni, su tutti i principali digital stores e nelle radio. Singolo d’esordio per il talentuoso artista LuMi dal titolo "Psychè". Un inno alla liberazione di mente e anima, strette nella morsa di un mondo ormai alla deriva emotiva. La produzione è firmata da Mark Twayne (Richveel & Tahurus Publishing) per questo brano dal sapore indie pop con venature cantautoriali e da un testo dolcemente provocatorio scritto dallo stesso artista. Il brano è uscito, in questi giorni, su tutti i principali digital stores e nelle radio.





"'Psychè' vuole comunicare un senso di tranquillità per tutte quelle persone che non riescono a lasciare andar via le proprie sensazioni negative e che si lasciano offuscare da pensieri contrapposti, quando invece a volte la soluzione migliore è liberare le nostre emozioni e lasciarle vivere. L’ascoltatore può avere due chiavi di lettura diverse del brano che vanno in realtà ad intrecciarsi con molta facilità. Una è la voglia di ribellarsi al malessere generato dalle paure di voler affrontare le proprie emozioni dove è l’anima che è protagonista, l’altra invece catapulta l’ascoltatore in una relazione ormai finita dove non si ha il coraggio di lasciar andare il proprio partner, trattenuto dall’ angoscia di non poter vivere più le stesse sensazioni. Concludo lanciando un messaggio a chi ascolta il brano, incitandolo a non focalizzarsi sull’unico mondo che la nostra testa ci ha mostrato, ma ad aprirci agli altri mille mondi che non riusciamo a vedere perché ancorati ancora al primo. Liberiamoci!" ha dichiarato lo stesso LuMi.

Per quel che riguarda Mirko Lunghi, in arte LuMi, è un esordiente cantautore italiano. Nasce a Sora il 25 gennaio 1997 e sin da bambino coltiva una grande passione per la musica e per la scrittura. A nove anni intraprende lezioni di canto e inizia a partecipare a svariati concorsi. Proprio durante un concorso nella provincia natia, Mirko conosce un noto giornalista musicale che, colpito dalla sua interpretazione, lo incita a perseguire il percorso nella musica. Dopo essersi cimentato nella scrittura di diversi brani, incide il primo singolo "Psyché" e attualmente sta lavorando sulle nuove produzioni.