E' morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi

ROMA - La moglie di Lino Banfi, Lucia Zagaria, si è spenta all'età di 85 anni e lascia anche i figli Rosanna e Walter. La donna era da tempo malata di Alzheimer. E' stata la figlia con un post Instagram, con una foto in bianco e nero, a darne l'annuncio: "Ciao Mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio".





Lucia e Lino si erano sposati nel 1962 e, dalla loro unione, oltre a Rosanna, era nato anche un altro figlio, Walter. Un amore davvero grande durato oltre 60 anni.

Poco meno di un mese fa Rosanna Banfi, attrice anche lei, raccontava in una intervista che la madre non stava bene: "Sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l'unione familiare".

Lino Banfi, invece, in una delle ultime interviste rilasciate, aveva raccontato che durante la pandemia, commosso, di una domanda che gli aveva fatto la moglie poco prima: "Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio".

Poco tempo dopo l’attore rivelò ad un settimanale di aver scritto una lettera al Papa in cui confessava di aver chiesto a Dio, come ultimo desiderio, di morire assieme alla moglie, nello stesso momento "tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita".

"La ricetta è la costruzione di una casa in comune, di sacrifici e resistenze. Si diventa una casa antisismica che non si demolisce": era questo il segreto del grande amore tra Lino e Lucia.