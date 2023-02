Detto Ferrante Anguissola: il 17 febbraio uscirà il nuovo singolo dal titolo "Sinfonia di mare"

"Sinfonia di mare" è il nuovo singolo di Detto Ferrante Anguissola, disponibile dal 17 febbraio 2023 in radio e in tutti i digital stores. Il brano, estratto dall’ultimo album "E la voce va", è un inno al mare, ai suoi paesaggi e alla magia che esso sa creare. Come in una vera e propria sinfonia, nel testo si accordano e armonizzano visioni, suggestioni ed emozioni all’interno di un unico scenario: dal suono delle onde, all’ondeggiare dei pini, ai gabbiani che si librano alti nel cielo. "Sinfonia di mare" è il nuovo singolo di Detto Ferrante Anguissola, disponibile dal 17 febbraio 2023 in radio e in tutti i digital stores. Il brano, estratto dall’ultimo album "E la voce va", è un inno al mare, ai suoi paesaggi e alla magia che esso sa creare. Come in una vera e propria sinfonia, nel testo si accordano e armonizzano visioni, suggestioni ed emozioni all’interno di un unico scenario: dal suono delle onde, all’ondeggiare dei pini, ai gabbiani che si librano alti nel cielo.





Istruttore di vela alla leggendaria scuola di Caprera, Ferrante ci racconta uno dei suoi innumerevoli viaggi in barca: a bordo di un Impala 35 del 1973, costruita nel cantiere di suo cugino a Castiglion della Pescaia, inizia a navigare alla scoperta delle suggestive isole della Dalmazia. Le note dolci e delicate del pezzo immergono in un’atmosfera lucente, fatta di immagini che in ogni strofa richiamano i colori del mare, le sue bianche increspature, i suoi leggeri rumori. Alle prime luci dell’alba, quando tutto tace, cullato dal timido sussurrare delle onde, sospinto dalle vele spiegate, va alla ricerca di nuovi orizzonti senza porsi confini.

Un viaggio che però non compie in solitaria: ad accompagnarlo in questa avventura c’è sua moglie Mariliana, l’amore della sua vita.

Erede della scena cantautorale europea, Detto Ferrante Anguissola è un personaggio poliedrico, ricco di passioni e curiosità. Ha vissuto la guerra, ha visto le città distrutte e le loro ricostruzioni. Ha visto cambiare le usanze, le abitudini, le modalità, il linguaggio; ha visto lo straordinario evolversi della tecnologia. Nasce a Cremona da una storica famiglia di Piacenza che annovera tra i suoi antenati Sofonisba Anguissola, la prima pittrice del cinquecento ad acquisire notorietà in tutta Europa. Il nonno materno e la madre gli trasmettono l’amore per la musica, una passione che coltiva fin da quando è bambino e a cui si dedica con estrema dedizione: a 17 anni scrive il suo primo brano dal titolo "I Fiumi di Lombardia". Nel 1951 a soli 19 anni con la sua chitarra parte in autostop e va alla scoperta dell’Europa e degli europei. Negli ostelli in cui si ferma per riposare, intrattiene ogni sera con il suo repertorio giovani viaggiatori come lui, pieni di sogni e di speranze. Curioso viaggiatore, velista e istruttore di vela nella famosa scuola di Caprera, è un pioniere della comunicazione, del suono e delle telecomunicazioni grazie a Exhibo Spa, società che fonda all’età di 26 anni e che resta sotto la sua guida per oltre 50 anni. La sua azienda vanta collaborazioni con importanti stazioni radio e tv, tra cui la RAI. Nel 1978 pubblica il suo primo LP "Poligrafici, Pensionati, Trombai e Santi". Le canzoni mostrano uno spietato e ironico sguardo sulla società del suo tempo e sui problemi in essa presenti, alcuni dei quali sono ancora attuali. Oggi Detto Ferrante Anguissola ha 91 anni e la sua anima di cantautore si è dispiegata con forza e decisione. Due sono gli album pubblicati: il primo è "A Occhi Aperti", incentrato su tematiche ecologiche e sociali; il secondo è “E la voce va”, nel quale sono raccolte poesie cantate che raccontano la bellezza della vita, la grande cultura del Mar Mediterraneo che ci unisce, ma anche i drammi che esso nasconde.