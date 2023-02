Al Festival di Sanremo artisti spesso scoperti dai talent show

SANREMO (IM) - Il Festival di Sanremo, uno dei più importanti e storici eventi musicali italiani, sta per iniziare. Il 7 febbraio 2023, la kermesse che si svolge ogni anno nella città ligure, attirerà l'attenzione di milioni di spettatori in Italia e all'estero. Quest'anno, l'evento promette di essere ancora più emozionante e sorprendente, con una line-up di artisti eccezionali pronti a competere per il premio più ambito della musica italiana. - Il Festival di Sanremo, uno dei più importanti e storici eventi musicali italiani, sta per iniziare. Il 7 febbraio 2023, la kermesse che si svolge ogni anno nella città ligure, attirerà l'attenzione di milioni di spettatori in Italia e all'estero. Quest'anno, l'evento promette di essere ancora più emozionante e sorprendente, con una line-up di artisti eccezionali pronti a competere per il premio più ambito della musica italiana.





L’edizione numero 73 del Festival di Sanremo è in programma da martedì 7 a sabato 11 febbraio al teatro Ariston della Città dei Fiori. Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo, c'è Amadeus, che è anche direttore artistico. Amadeus è già stato confermato anche per Sanremo 2024, entrando così tra i conduttori che hanno fatto la storia della kermesse, meglio di lui solo Pippo Baudo e Mike Bongiorno.

Nelle cinque serate di musica, Amadeus sarà affiancato da Gianni Morandi, che si esibirà anche nella seconda serata (mercoledì 8 febbraio) insieme ad Al Bano e Massimo Ranieri. Inoltre, sono previste varie co-conduttrici: nella prima serata (martedì 7 febbraio) e per la finale (sabato 11 febbraio) sul palco ci sarà l'influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni, nella seconda serata (mercoledì 8 febbraio) la giornalista Francesca Fagnani, nella terza serata (giovedì 9 febbraio) la pallavolista Paola Egonu (la prima co-conduttrice di colore nella storia del festival) e nella quarta serata (venerdì 10 febbraio) l'attrice Chiara Francini. In ogni serata, le co-conduttrici effettueranno un monologo su un tema preciso.

Mentre tutti i fan della musica italiana sono impazienti di scoprire i nuovi talenti che si esibiranno sul palco di Sanremo, è importante notare che molti di loro potrebbero essere stati scoperti proprio grazie a talent show alternativi e meno conosciuti, come Nokep TV Generation, talent show in onda ogni mercoledì sera che sta spopolando su SKY,

Nokep TV Generation, contest canoro dai natali nel 2020, infatti gira l'Italia alla ricerca di nuovi talenti emergenti e ha già portato alla luce numerose voci importanti. Il contest ha segnato un successo di audience, non sulla RAI ma su SKY.

Nokep TV Generation, sponsorizzato dalla nota piattaforma professionale di promozione per cantanti, Playspotify.it, contribuisce quindi alla cultura della nostra Canzone Italiana.

Domenica il contest canoro Noket TV Generation arriverà a Milano con un seguito ancora più grande e nel frattempo, il Festival di Sanremo ci avrà già rivelato chi sara stato il suo vincitore selezionato tra tutti i 28 partecipanti.

Quest'anno, con una line-up di artisti eccezionali, la kermesse promette di essere ancora più emozionante e sorprendente. Tutti gli spettatori, sia in Italia che all'estero, sono invitati a seguire questo grande evento e a scoprire i nuovi talenti che si esibiranno sul palco. Il successo di questi eventi musicali è importante non solo per gli artisti, ma anche per la cultura e la tradizione italiana.