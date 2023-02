A San Valentino regala le emozioni del grande schermo targate The Space Cinema

ROMA – Con l’arrivo della festa più romantica dell’anno, The Space Cinema corre in aiuto degli innamorati proponendo delle idee regalo speciali pensate per tutte le coppie che vogliono vivere una serata magica all’insegna delle grandi storie cinematografiche. – Con l’arrivo della festa più romantica dell’anno, The Space Cinema corre in aiuto degli innamorati proponendo delle idee regalo speciali pensate per tutte le coppie che vogliono vivere una serata magica all’insegna delle grandi storie cinematografiche.





Uno dei doni ideali per San Valentino realizzati dal circuito per tutte le coppie che amano il grande cinema è la The Space Card: la tessera ricaricabile targata The Space Cinema, acquistabile online e in tutti i multisala del circuito, che consente di acquistare a prezzi vantaggiosi biglietti di ingresso alle proiezioni e menù al bar. La card è disponibile in due versioni: 5 ingressi a soli 30 euro oppure 10 ingressi a 55 euro a seconda dei cinema di riferimento ed è valida tutti i giorni e per tutti i film in programmazione, compresi quelli in 3D ed eventi Extra.

Ma non è tutto: The Space Cinema, grazie all’ampiezza e alla versatilità dei suoi spazi, offre anche l’opportunità di organizzare una serata da sogno riservando un’intera sala per una proiezione privata. Il Your Private The Space è il regalo ideale per tutti gli innamorati che vogliono passare un momento unico, intimo e all’insegna del romanticismo con il proprio partner. Riservando una sala sarà possibile vedere tutti i titoli presenti attualmente nella programmazione o sceglierne uno all’interno del catalogo The Space Cinema tra film cult, d’animazione, grandi classici e commedie romantiche.