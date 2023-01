Università Ambrosiana: parte il corso su prevenzione e trattamento COVID-19

MILANO - La Scuola Medica di Milano dell’Università Ambrosiana ha organizzato il primo corso di perfezionamento, particolarmente dedicato ai medici di famiglia e della sanità pubblica sul tema: "La prevenzione e il trattamento centrato sulla persona del COVID-19 da varianti del SARS-COV 2 e delle malattie trasmissibili". - La Scuola Medica di Milano dell’Università Ambrosiana ha organizzato il primo corso di perfezionamento, particolarmente dedicato ai medici di famiglia e della sanità pubblica sul tema: "La prevenzione e il trattamento centrato sulla persona del COVID-19 da varianti del SARS-COV 2 e delle malattie trasmissibili".





Il corso on line (FAD sincrono), con inizio il 18 Febbraio 2023, prima edizione in lingua italiana di un corso europeo ed internazionale di un programma d’insegnamento sulla prevenzione del COVID-19, ispirato dalla Medicina centrata sulla persona, di cui la Scuola Medica di Milano dell’Università Ambrosiana è pioniere e riconosciuta leader nel mondo dalla WHO, è finalizzato ad insegnare il paradigma epistemologico e scientifico corretto con cui avrebbe dovuto essere affrontata l’epidemia di SARS-COV 2, basandola sull’allostasi antivirale e l’immunostimolazione preventiva, prima di una vaccinazione di massa con vaccini mRNA e vettoriali pericolosi e genotossici, anche somministrati a bambini, adolescenti e giovani, non a rischio di infezioni gravi, se sani.

Questi vaccini mRNA e vettoriali avrebbero richiesto anni di sperimentazione per studiare gli effetti avversi anche mortali con gravi danni alla salute della popolazione mondiale.

Il Corso coordinato dal prof. Giuseppe R. Brera, attualmente il maggior esperto nel mondo sulla prevenzione del COVID-19, suo è l’unico trattato esistente sulla materia e autore del paradigma teorico della Medicina centrata sulla persona, vede illustri docenze nelle persone di Maria Rita Gismondo, virologa di fama internazionale, Maurizio Federico, che ha in sperimentazione un pan-vaccino contro il COVID-19, Salvatore Chirumbolo e Sergio Pandolfi i più importanti studiosi italiani e di fama internazionale, sulla terapia precoce del COVID-19, e sulla "eresia" clinica della cupola sanitaria italiana "Tachipirina e vigile attesa" paradigma analfabeta, costato migliaia di ricoveri decessi, i cui responsabili della cupola sanitaria italiana sono sotto inchiesta dalla magistratura insieme a "virostar", anche per altri reati.

E’ prevista la partecipazione di Christine Cotton la più importante bio-statistica del mondo che ha dimostrato i gravi errori (fraudolenti?) della sperimentazione Pfizer del siero mRNA anti COVID. Il corso è svolto con la procedura di qualità della metodologia didattica dell’Università Ambrosiana, attualmente unica al mondo, coordinata dal prof. Vito Galante.