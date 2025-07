Wimbledon, Sinner show: Martinez travolto in tre set. L’azzurro vola agli ottavi

LONDRA – Jannik Sinner continua la sua marcia imperiosa sull’erba di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha dominato il terzo turno battendo lo spagnolo Pedro Martinez con un netto 6-1, 6-3, 6-1 in poco più di due ore di gioco, firmando una delle prestazioni più solide del suo torneo finora.L’azzurro non ha mai concesso una palla break e ha chiuso il match con 46 vincenti a fronte di 31 errori non forzati, confermandosi in grande fiducia su una superficie storicamente ostica per molti. L’equilibrio è durato solo pochi scambi: Sinner ha preso il controllo fin da subito, martellando con servizio e risposta e dettando i ritmi da fondo campo.Con questa vittoria, il campione altoatesino raggiunge per il quarto anno consecutivo gli ottavi di finale a Wimbledon, confermando il suo crescente feeling con il torneo e l’erba dell’All England Club. Ad attenderlo ora ci sarà il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Sebastian Ofner.La corsa al primo titolo a Wimbledon prosegue quindi senza intoppi, con un Sinner sempre più maturo, centrato e deciso a scrivere un’altra pagina della sua giovane e brillante carriera.