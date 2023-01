Tv: martedì 10 gennaio su Retequattro torna "Fuori dal coro" con Mario Giordano

Martedì 10 gennaio, torna "Fuori dal coro", il talk show politico condotto da Mario Giordano. Saranno numerose le inchieste in questa puntata, partendo da un’analisi dell’Italia fuori controllo per una serie di storie che sono state al centro della cronaca in questo periodo: da un reportage dalla stazione di Milano centrale, sempre più fuori controllo, al caso di due persone non arrestate perché non sorprese in flagranza di reato per un furto in un’abitazione, come dispone la nuova legge Cartabia.