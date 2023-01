Tv: giovedì 12 gennaio in prima serata su Italia 1 il film "Harry Potter e la pietra filosofale"



Giovedì 12 gennaio, in prima serata su Italia 1, appuntamento con "Harry Potter e la pietra filosofale", il primo capitolo della saga nata dalla penna di J.K. Rowling.





L'undicenne Harry Potter, rimasto orfano all'età di un anno, è stato cresciuto dai perfidi zii che non esitano a vessarlo e mortificarlo. Fino a quando, grazie ad una lettera che gli viene recapitata magicamente, non scopre la sua vera identità. Harry è in realtà un mago, possiede enormi poteri e deve iniziare a frequentare il primo anno della scuola speciale di Hogwarts. È l'inizio di una magica avventura, dove lo attendono importanti amicizie, prove difficili e pericoli mortali.