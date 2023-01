Roma: sabato 28 gennaio il libro su Mario Persico a "La Stanza della Musica"

ROMA - Sabato 28 gennaio alle ore 17.00 presso La Stanza della Musica a Roma (in Via dei Greci 36, nei pressi del Conservatorio di S.Cecilia) si terrà la presentazione del libro "Mario Persico e la sua produzione operistica", Resoconto di un viaggio nelle memorie, nei ricordi, nella musica e nel tempo di un "nostrano" quasi dimenticato, curata dall' Associazione Culturale Musicopaideia. - Sabato 28 gennaio alle ore 17.00 presso La Stanza della Musica a Roma (in Via dei Greci 36, nei pressi del Conservatorio di S.Cecilia) si terrà la presentazione del libro "Mario Persico e la sua produzione operistica", Resoconto di un viaggio nelle memorie, nei ricordi, nella musica e nel tempo di un "nostrano" quasi dimenticato, curata dall' Associazione Culturale Musicopaideia.





L’autore dell'opera, Luca Lupoli, dopo aver superato l’ostacolo della reperibilità bibliografica, grazie alla ricerca delle fonti biobibliografiche a cura di Olga De Maio e grazie ad un incontro fortuito con il nipote dell’autore, Sergio Nuvola, è riuscito a ricostruire la vita e l’opera di Mario Persico, uno di quegli autori dimenticati e ritrovati del nostro vasto patrimonio musicale.

La puntuale e attenta prefazione di Fabio Armiliato, cantante e attore, uno dei tenori italiani più importanti al mondo e della scena lirica internazionale ci introduce nella produzione operistica italiana a cavallo del secolo 1800/1900 che è stata di una ricchezza inestimabile.

La produzione artistica di Mario Persico è stata quantitativamente limitata, perché componeva solo quando aveva un’ispirazione sincera, nata da vero sentimento e non costretto dalla necessità del vivere quotidiano. E’ diventato famoso per aver musicato la commedia di Carlo Goldoni "La Locandiera", e non solo.

Parleranno con l’autore di questo, e molto altro ancora, la giornalista Francesca Rossetti, ed il soprano Olga De Maio, curatrice della ricerca bibliografica.

La presentazione si concluderà con un intervento musicale del soprano Olga De Maio e del tenore Luca Lupoli, autore del libro, accompagnati al pianoforte da Natalya Apolenskaja.