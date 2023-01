Pennabilli: il sindaco Giannini obbliga i cittadini ad "essere felici"

PENNABILLI (RN) - Nel piccolo paese di Pennabilli, in provincia di Rimini, è d'obbligo "essere felici". Già, la felicità. E questa è una cosa davvero bellissima perché trovare la felicità, al giorno d'oggi, sembra quasi impossibile. - Nel piccolo paese di Pennabilli, in provincia di Rimini, è d'obbligo "essere felici". Già, la felicità. E questa è una cosa davvero bellissima perché trovare la felicità, al giorno d'oggi, sembra quasi impossibile.





Eppure, in questo piccolo paesino, la felicità è diventata "obbligo di legge" in occasione delle festività natalizie appena trascorse. Il sindaco Mauro Giannini ha, infatti, firmato un’ordinanza nella quale ordina ai suoi concittadini: "Con la volontà di vedere uniti e gioiosi tutti in occasione del santo Natale, sorridete alla Vita, aprite i vostri Cuori e riempite di gioia chiunque voi incontrate".

Disobbedire a quest'ordinanza non comporta, ovviamente, alcuna sanzione. Anzi. Il sindaco stesso si preoccupa dei suoi cittadini, al loro bene e alla loro serenità.

Un messaggio, questo, che dovrebbe essere percepito anche dagli altri sindaci d'Italia, i quali dovrebbero davvero occuparsi della felicità dei cittadini. Perché l'Italia deve, innanzitutto, diventare una nazione felice.