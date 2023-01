Pasqua Vini sarà tra i protagonisti di Amarone Opera Prima

Photo credits: fonte ufficio stampa

Amarone Opera Prima, evento organizzato dal Consorzio vini Valpolicella e momento più importante nel calendario dedicato alla denominazione regina del territorio, torna sabato 4 e domenica 5 febbraio a Palazzo della Gran Guardia a Verona, facendo da apripista agli appuntamenti che da qui ad aprile condurranno cantine e operatori a Vinitaly. Amarone Opera Prima, evento organizzato dal Consorzio vini Valpolicella e momento più importante nel calendario dedicato alla denominazione regina del territorio, torna sabato 4 e domenica 5 febbraio a Palazzo della Gran Guardia a Verona, facendo da apripista agli appuntamenti che da qui ad aprile condurranno cantine e operatori a Vinitaly.





Pasqua Vini parteciperà all’evento con alcune delle sue interpretazioni più premiate della Valpolicella, che potranno essere degustate durante la manifestazione.

Venerdì 3 febbraio, in occasione della cena di gala inaugurale, verrà proposta una rosa di tre vini: Cecilia Beretta Mizzole Valpolicella DOC Superiore 2018, dal naso complesso e dal palato di grande eleganza, supportato da un’intensa freschezza e sapidità̀; Famiglia Pasqua Cascina San Vincenzo Valpolicella Ripasso DOC 2019, risultato del progetto di agricoltura biologica che la cantina sta conducendo nel vigneto di 4 ettari a nord del crinale dove nasce il Mizzole, caratterizzato da un bouquet dove spiccano note di frutti rossi con leggere note balsamiche ed erbacee e grande equilibrio al palato; infine, la referenza appena premiata da Decanter con 97 punti e inserita tra i Wines of the Year 2022, Famiglia Pasqua Amarone della Valpolicella DOCG 2017, vino di grande maturità, dal naso ampio e fruttato (come ribes e ciliegia), con toni speziati (che ricordano cacao e tabacco), dal palato vellutato e con tannini setosi.

Sabato 4 e domenica 5 febbraio, operatori del settore e winelovers potranno invece degustare Famiglia Pasqua Amarone della Valpolicella DOCG 2018, qui presentato in anteprima assoluta ed erede del suo premiato predecessore, accanto a Mai Dire Mai Amarone della Valpolicella DOCG 2013.

Il primo è un’interpretazione della cifra stilistica dell’Amarone Famiglia Pasqua ed esprime attraverso la sua personalità complessa il clima instabile dell’annata 2018; il secondo è un vino di grande concentrazione e personalità, che rivela intensi aromi di sottobosco, marasca, legno di cedro, cacao e sentori di cuoio. Al palato è caldo e ricco, avvolgente e complesso, con note di frutta nera matura, chiodi di garofano, cioccolato fondente e moka.

Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vini, commenta così la partecipazione alla manifestazione: "Siamo entusiasti di aver iniziato l’anno con i 97 punti assegnati da Decanter all’Amarone Famiglia Pasqua, che avevamo presentato all’ultima edizione di Amarone Opera Prima; ancora più importante è che un nostro Amarone sia stato nuovamente selezionato tra i Wines of the Year dalla testata britannica, anche definita 'the wine bible'. Credo sia un riconoscimento significativo per la denominazione, in termini di visibilità e prestigio, a cui siamo orgogliosi di aver contribuito con i nostri progetti".