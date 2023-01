Biden: "Usa non invieranno caccia F16 a Kiev"

Gli Usa non forniranno i caccia F-16 richiesti dall'Ucraina per contrastare l'aggressione militare della Russia. A confermarlo il presidente Joe Biden rispondendo "no" a una domanda in merito posta dai giornalisti alla Casa Bianca.Il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha difeso - intervenendo alla CNN - la decisione dell'amministrazione Biden di non inviare caccia F-16 in Ucraina, indicando invece gli aiuti che gli Stati Uniti stanno fornendo, compresi i carri armati Abrams."Quello che posso dire è che ci sono molte armi che vengono inviate e che verranno inviate nelle prossime settimane e mesi", ha detto Kirby alla CNN. "Queste sono armi che sappiamo saranno fondamentali per aiutare gli ucraini nei combattimenti ora in inverno, così come nei combattimenti che prevediamo avranno luogo in primavera".Kirby ha dichiarato di ritenere che la decisione, annunciata la scorsa settimana, di inviare carri armati Abrams nella regione non sia stata presa troppo tardi, poiché la Russia guadagnerebbe anche territorio nell'Ucraina orientale.