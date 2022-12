(Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)

Il presidente russo Vladimir Putin, nel Consiglio di Sicurezza, ha ribadito che Mosca raggiungerà tutti i suoi obiettivi nella guerra in Ucraina. Per la vittoria bellica lo Zar ha dichiarato che il proprio esercito potrà contare sui nuovi missili intercontinentali Sarmat, oltre ai nuovi missili da crociera Zircon, in risposta ai Patriot che gli Usa hanno garantito a Kiev.