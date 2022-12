La poetessa Alessandra Maltoni al Grinder Coffee Lab di Ravenna

RAVENNA - Giovedì 22 dicembre prossimo alle ore 10.00 presso il Grinder Coffee Lab (Via Roma 178) a Ravenna si terrà un incontro con l’autrice Alessandra Maltoni. - Giovedì 22 dicembre prossimo alle ore 10.00 presso il Grinder Coffee Lab (Via Roma 178) a Ravenna si terrà un incontro con l’autrice Alessandra Maltoni.





Il caffè con autore fa parte di un programma di comunicazione per i caffè letterari ideato dalla poetessa, dopo le dieci edizioni del concorso nazionale "Poesia al bar".

La poetessa è stata intervistata poche settimane fa dalla blogger, giornalista, italo-americana Dott.ssa Maria Teresa De Donato, e l’articolo è stato tradotto su diverse riviste internazionali in lingua inglese, tedesca e spagnola.

Una moltitudine di recensioni che descrivono il lavoro di Alessandra Maltoni sono pubblicate su prestigiose riviste culturali, come ad esempio "Il Convivio", Poeti nella società, il salotto degli autori di Torino. Alessandra pubblica dal 2000 conquistando le attenzioni e gli inviti di prestigiosi salotti culturali come "Le Sughere" a Pisa diretto dal Prof. Ing Franco Donatini, il salotto Chez Moi creato dal Prof. Enzo Randazzo, il salotto dei lettori di Torino che anni fa la ospitò grazie all’associazione Carta e Penna diretta da Donatella Garitta.

Per quel che riguarda Alessandra Maltoni, vive a Ravenna ed è stimata nel mondo intellettuale internazionale. Ha superato la selezione editoriale della Zisa "Poesia è rifare il modo", richiamando elementi di meccanica quantistica, studia fisica quantistica da tanti anni. Premiata per il saggio La chiesa della cipolla a due passi da Dante edizioni Inedit dalla Prof.ssa Maria Teresa Prestigiacomo presso la facoltà di lettere della Università Sorbona a Parigi. Il testo è stato poi presentato presso il Centro di Cultura italiano a Parigi, nel giugno 2022. Selezionata dal paroliere internazionale Giulio Mogol per il gran premio di poesia, vince il Gran premio di poesia Mogol, a novembre 2022. La lirica Papavero Blu è stata trasformata in tessere musive in vetro dentro il progetto Erasmus ATC 4 all, il mosaico è visitabile presso il centro internazionale di mosaico SISAM (Marina Romea) Ravenna. La poetessa è inoltre docente del corso europeo sul vetro proponendo per l’anno internazionale del vetro 2022: la tecnica trasformata in arte. Il 2023 porterà alla luce il progetto editoriale “Spazi di parole” di Alessandra Maltoni, a cura della casa editrice Altromondo di Vicenza. Il progetto un caffè con autore parte da Ravenna e promuove la comunicazione poetica regalando versi per Natale. La poetessa dona ai suoi lettori e al pubblico versi inediti, augurando a tutti un felice periodo natalizio.