Tv: giovedì 8 dicembre in prima serata su Retequattro il film "The terminal"



Giovedì 8 dicembre, in prima serata su Retequattro, appuntamento con "The terminal", il film diretto da Steven Spielberg. Giovedì 8 dicembre, in prima serata su Retequattro, appuntamento con "The terminal", il film diretto da Steven Spielberg.





Viktor Navorski è un turista dell’Europa dell’Est a New York. Mentre è in volo per l’America, il suo paese viene colpito da un colpo di Stato. Bloccato all’aeroporto Kennedy con un passaporto senza più valore, Viktor è costretto a rimanere nel terminal di transito dei voli internazionali in attesa che la guerra nella sua patria finisca. Mentre le settimane diventano mesi, Viktor scopre come il micro-universo del terminal sia un ricco e complesso mondo di assurdità, generosità, ambizione, divertimento, ceti sociali e anche romanticismo.