Putin minaccia la guerra nucleare

(Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)

Il Presidente della Russia, Vladimir Putin, in occasione del Consiglio per i diritti umani della Russia, ha parlato del rischio nucleare che la guerra sta rischiando di avere con la Russia che si dice pronta a difendersi con tutti i mezzi a sua disposizione. Tali dichiarazioni, arrivano dopo l'apertura di Lavrov per un accordo di pace serio con l'Ucraina, a condizione che l'eventuale accordo tenga conto "degli interessi della Federazione russa’’.