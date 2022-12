Porta Capuana, rapina due cellulari: arrestato

PORTA CAPUANA (NA) - Ieri notte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza Enrico de Nicola per la segnalazione di una rapina.I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto due uomini in lite ma uno di questi, alla loro vista, si è dato alla fuga nascondendosi in un’abitazione, mentre l’altro ha raccontato che il fuggitivo lo aveva rapinato dei suoi due cellulari.Gli operatori sono riusciti ad entrare nell’appartamento dove, dopo una colluttazione e con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno bloccato il rapinatore trovandolo in possesso dei telefoni della vittima, di un altro cellulare, di due carte di debito e di uno zaino schermato.Un 31enne georgiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato per rapina, lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per ricettazione.