Ucraina: Putin apre alla pace

Shutterstock

Vladimir Putin nell'intervista a Russya 1 ha aperto alla pace per porre fine al conflitto, accusando Kiev di essere restia a sedersi al tavolo delle trattative: "Siamo pronti a negoziare con tutte le parti coinvolte per una soluzione accettabile, ma questo dipende da loro, non siamo noi che ci rifiutiamo di negoziare, ma loro”.Gli fa eco il presidente turco Erdogan, che punta il dito contro l'Occidente: "Sfortunatamente, l’Occidente ha solo fatto provocazioni e non è riuscito a fare sforzi per essere un mediatore".Mykhailo Podolyak, consigliere del Premier Zelensky, su twitter ha respinto le accuse russe, consigliando Putin nel tornare nella realtà: "Putin ha bisogno di tornare alla realtà. La Russia ha attaccato da sola l’Ucraina e sta uccidendo i civili. La Russia non vuole negoziati, ma cerca di evitare le sue responsabilità. Questo è ovvio, quindi ci stiamo muovendo verso il Tribunale”.