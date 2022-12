Da Roca Vecchia (Salento) a Macerata

Continuano i viaggi culturali che “Diario di bordo salentino” conduce, permettendo scambi formativi tra regioni.





Il 27 il programma è veramente interessante: l’arrivo è previsto a Corridonia. Ad accoglierci è il bellissimo “Whats Cafè” che con i suo biscotti “Brutti ma Buoni” al limone e al vino, di produzione artigianale, tipici del posto e il Romcaffè, incluso il formaggio pecorino locale cornetti salati in pasta sfoglia; ci farà fare un viaggio degustativo unico nel suo genere.

Il bar è stato rinnovato da due anni, viene prodotto tutto da loro manualmente compresa l’insalata russa.

Ci si sposta poi su Macerata città, dove si andrà in visita al Museo della Tessitura: il telaio simboleggia il mondo interiore di ognuno di noi ed è un’antica arte. Ci racconterà la sua storia la fondatrice “Maria Giovanna Varagona”.

Ma la giornata culturale non finisce qui perché a Macerata è importante visitare la Basilica della Misericordia, la Torre Civica, la Piazza della libertà, Porta S.Giuliano, Fonte Maggiore, le Mura storiche.

Successivamente ci sarà un breve incontro culturale con “Sally non ha più voglia di fare la guerra”, il blog che promuove oggetti artistici tra cui borse create a mano che saranno indossate dall’educatrice Cristina Pipoli.

La sera si starà a cena nell’Osteria oltre il Fiume con Monica Szeibert che ha fondato questa struttura nel 2000, la potete trovare nel piazzale Salvo d’Acquisto, è molto bello il messaggio che ci manda Monica, lo manda a tutte le donne che fanno parte del suo staff, in quanto la sua struttura è tutta al femminile e a tutti coloro che si sentono crollare: “La forza che mi spinge a non mollare e ad andare avanti è la forza della vita. Sono 20 anni di sacrifici per restare in piedi ancora oggi. Per questo motivo voglio continuare”.

Nella sua Osteria vengono portate avanti le tradizioni marchigiane, Monica alle tradizioni ci tiene.

Continua a fare da portavoce la pedagogia del territorio, il turismo lento e sostenibile, il femminismo, gli scambi culturali tra regioni, la comunicazione sana.

È bello, già attraverso questo post, far conoscere alle persone che stanno aspettando il nostro arrivo, la bellezza del nostro mare, l’eleganza delle nostri torri costiere e le specialità del nostro territorio.