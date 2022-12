La spremuta di mela bio LENI’S, buona e pura secondo Natura

Ogni volta ammirando i frutti, Leni ricorda il giorno in cui le fu svelato il segreto della loro bontà… Era una giornata di sole, quando la ragazza scelse le mele più brillanti e colorate per portarle con sé a casa e mostrarne la bellezza alla nonna. Inaspettatamente, lei le fece cenno di sedersi e le raccontò come queste mele biologiche non fossero solo favolose alla vista, ma anche buone secondo natura. Ogni volta ammirando i frutti, Leni ricorda il giorno in cui le fu svelato il segreto della loro bontà… Era una giornata di sole, quando la ragazza scelse le mele più brillanti e colorate per portarle con sé a casa e mostrarne la bellezza alla nonna. Inaspettatamente, lei le fece cenno di sedersi e le raccontò come queste mele biologiche non fossero solo favolose alla vista, ma anche buone secondo natura.





Da quel giorno Leni sa che le mele bio sono il frutto prezioso della collaborazione tra i frutticoltori e la natura. L’approccio alla coltivazione bio consente di preservare intatto l’habitat naturale e l’ecosistema. Per farlo preferisce l’utilizzo di concimi organici e antiparassitari naturali. I produttori si servono anche dell’aiuto dei piccoli insetti per favorire il benessere dei meli. Per tutto questo, mordendo la polpa delle deliziose mele biologiche, è possibile sentire il sapore genuino e inalterato della natura.

Perché dunque non trasformare questa dolcezza naturale in una Spremuta di Mela Bio Leni’s? Leni ha dato così vita a una spremuta dissetante e fresca, la quintessenza della bontà. Ottenuta dalle mele cernite, lavate e poi pressate, questa spremuta non filtrata conserva un gusto naturale. Una spremuta pura secondo Natura.

Ottima sia diluita che in purezza, la Spremuta di Mela Bio Leni’s assicura un’esperienza di idratazione naturale straordinaria. Non solo buona, la spremuta fresca è anche salutare perché ricca di antiossidanti e vitamina C, essenziali per favorire il benessere dell’organismo, soprattutto in inverno. Inoltre, non contiene conservanti, coloranti e zuccheri aggiunti. Più naturale di così non si può!

La Spremuta di Mela Bio Leni’s è perfetta in ogni momento della giornata, a colazione, a merenda per una pausa rigenerante o per concludere la serata con una naturale e rinfrescante coccola.

Confezione e Prezzo: La Spremuta di Mela Bio in bottiglia in vetro da 750 ml è in vendita nella distribuzione moderna al prezzo consigliato di 2,99 Euro.