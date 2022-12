Como, ricercato in tutta Europa: la polizia lo arresta in un hotel

COMO - Nella serata dell’8 dicembre 2022, personale della Squadra Volante della Questura di Como ha arrestato un cittadino polacco di 51 anni destinatario di un mandato d’arresto europeo per reati contro il patrimonio.L’incrocio tra le comunicazioni delle strutture alberghiere e gli accertamenti della Polizia di Stato, ha portato gli agenti della Squadra Volante in un B&B della città dove il polacco è stato rintracciato e, dopo essere stato compiutamente identificato è stato tratto in arresto.Dopo le formalità è stato associato presso la Casa Circondariale del capoluogo.