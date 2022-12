Ancora scontri a Parigi: assassino ricoverato in infermeria psichiatrica

(Hubert2t/Pixabay)





Il bilancio è di 31 agenti feriti ed 11 arresti per danni, con alcune automobili che ribaltate avrebbero preso fuoco. Nel frattempo l'uccisore dei tre curdi è stato ricoverato nell'infermeria psichiatrica della questura, in quanto il suo stato di salute è incompatibile con la custodia cautelare.

Ancora scontri a Parigi tra la polizia francese e la comunità curda scesa in piazza, con la bandiera curda e del Pkk, per protestare contro l'uccisione di tre persone avvenuta nelle scorse ore, per odio razziale, da parte di un 69enne in rue d'Enghien.