Zelensky: "A Natale il miracolo lo creeremo noi"

KIEV - Un messaggio di unita' e un appello alla perseveranza a tutti gli ucraini, in patria e profughi all'estero, e' arrivato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del Natale. "La liberta' ha un prezzo alto. Ma la schiavitu' ha un prezzo ancora piu' alto", ha detto in un video messaggio diffuso sul suo canale Telegram e indirizzato ai connazionali cristiani ortodossi di rito occidentale. La maggior parte della popolazione in Ucraina e' di fede ortodossa e celebra la Vigilia e il Natale secondo il calendario giuliano, il 6 e il 7 gennaio. Tuttavia, un numero crescente di fedeli si unisce alle celebrazioni del 24 e 25 dicembre, in linea con la maggioranza dei cristiani di tutto il mondo.A Kiev questo è stato un Natale difficile tra blackout, riscaldamenti a singhiozzo e freddo. Morti tre sminatori nella regione di Kherson per una mina saltata in aria. Sono 58 i feriti e 10 i morti nell'ultimo bombardamento di Kherson da parte delle forze russe.