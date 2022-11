Premio "Equita" per Brera: i vincitori della quinta edizione

Premio Equita per Brera Vincitore 2022 - Lunapark mentale

MILANO - Equita – la principale investment bank indipendente in Italia – rinnova il suo impegno verso la didattica e la ricerca nelle discipline artistiche dell'Accademia di Belle Arti di Brera con la celebrazione della quinta edizione del Premio Equita per Brera.





Il Premio – iniziativa avviata nel 2018 da Equita, in partnership con l’Accademia di Belle Arti di Brera, per promuovere il talento degli studenti e dei giovani artisti dell’Istituzione milanese – quest’anno è rivolto alla Scuola di Pittura.

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: "Con l’edizione di quest’anno del Premio Equita abbiamo voluto promuovere un ritorno alle origini allestendo presso il Museo della Permanente uno spazio dedicato agli studenti dell’Accademia di Brera, proprio come avveniva nell’Ottocento. È un piacere continuare in questo percorso di partnership con un’istituzione come l’Accademia e poter premiare il merito e il talento dei suoi studenti, dando loro la visibilità che meritano".

Una giuria mista composta da Equita, Accademia di Belle Arti di Brera ed Editoriale Domus ha selezionato da un’iniziale proposta di 27 opere esposte al Museo della Permanente di Milano – visitabili gratuitamente dal 21 al 28 novembre 2022 – tre vincitori: Letizia Carattini, Silvia Cotugno e Luca Lombardi.

Oltre ai vincitori, la giuria ha ritenuto opportuno attribuire una menzione d’onore agli studenti Matteo Roversi, Michele Maria Canditone e Andrea De Liberato per i loro lavori eccellenti.

La premiazione, avvenuta nella serata del 24 novembre 2022, è stata resa ancor più speciale dal ritorno in presenza – prima volta dopo lo scoppio della pandemia – e dalla ripresa dell’ottocentesca tradizione delle mostre annuali Brera allestite al Museo della Permanente.

Come ogni anno, le opere vincitrici del Premio Equita per Brera saranno acquistate da Equita ed esposte permanentemente presso gli uffici di Via Turati 9 a Milano. Queste entreranno dunque a far parte della collezione privata di Equita dedicata all’iniziativa, arricchendo le altre 14 opere già presenti.

Equita ha inoltre rinnovato il suo impegno verso i giovani e le discipline artistiche, e anche quest’anno erogherà borse di studio per merito e contributi per la didattica e la ricerca dedicati a studenti e assistenti.