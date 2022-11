Il Volo: uscita la cover di "Happy Xmas (War is over)" di John Lennon e Yoko Ono



Novità nel panorama musicale nazionale: dopo il successo del tour 2022 che è arrivato nelle principali città europee, in Canada, Nord America, Giappone e Australia, Il Volo pubblica un nuovo singolo natalizio, cover del celebre brano "Happy Xmas (War is over)' di John Lennon e Yoko Ono, in uscita in digitale venerdì 18 novembre (Epic / Sony Music) "Happy XMas (War is over), brano del 1971, pubblicato allora per lanciare un messaggio di pace contro la Guerra del Vietnam.





Oggi, nonostante siano passati più di 50 anni, la follia della guerra continua a far parte del nostro mondo. Con l'avvicinarsi del Natale, sentiamo ancora di più il desiderio di cantare e continuare a dar vita e forza a questo brano, eterno Inno alla Pace", sottolinea il trio che tornerà poi in Italia a dicembre per tre concerti nei palasport, attesi dai fan da ben due anni a causa dell'emergenza sanitaria, che ha costretto al rinvio delle date: 15 dicembre al Pala Alpitour di Torino, 17 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano, 23 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono accompagnati in questo tour dall'orchestra sinfonica e dalla band. Un concerto che unisce i classici del Volo, raccolti nell'album '10 Years', e nuovi brani estratti dall'ultimo disco 'Il Volo sings Morricone', dedicato al maestro. Questi tre appuntamenti nei palasport saranno l'ultima occasione di vedere 'Il Volo live in concert', che quest'anno ha incantato le platee di tutto il mondo registrando, tra gli altri, sold out a Tokyo, New York, Sydney, Chicago, Toronto, Los Angeles e un doppio sold out all'Arena di Verona.