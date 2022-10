Ucraina: truppe russe via da Lyman. "Mosca valuti il nucleare tattico"

KIEV - Arriva la conferma del Ministero della Difesa di Kiev che "le forze d'assalto ucraine sono entrate a Lyman. L'esercito ucraino ha e avrà sempre il voto decisivo nei referendum di oggi e del futuro", ha scritto su Twitter pubblicando un video già circolato sui social di due soldati che sventolano la bandiera nazionale in città. Nelle scorse ore era emerso che circa 5mila truppe russe di stanza a Lyman erano di fatto quasi circondate dall'esercito ucraino.Intanto il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha invitato Mosca a valutare l'impiego di un'arma nucleare a basso potenziale in Ucraina. "A mio parere dovrebbero essere prese misure più drastiche, fino alla dichiarazione della legge marziale nelle zone di confine e l'uso di armi nucleari a basso potenziale", ha detto Kadyrov in un messaggio diffuso su Telegram in cui torna a criticare duramente i comandi di Mosca. "L'ho sempre detto: non c'è niente di meglio della verità espressa, anche se amara, offensiva, ma la verità. Questo è l'unico modo per andare avanti. Pertanto, non posso tacere su quanto accaduto a Krasny Liman", scrive Kadyrov.