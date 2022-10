Ucraina, Mosca apre a bilaterale con Biden ma il presidente Usa frena: "Dipende"

"Dipende". Così risponde il presidente americano Joe Biden a Jake Tapper, sulla Cnn, a proposito di un eventuale incontro con Vladimir Putin nel corso del G20. Il presidente statunitense ha tenuto a sottolineare, in ogni caso, di non avere "alcuna intenzione" di incontrare Vladimir Putin al prossimo vertice del G20, ma ha aggiunto "dipende", soprattutto se il presidente russo vorrà discutere la sorte di una donna americana detenuta in Russia."Non ho intenzione di incontrarlo. Ma se, per esempio, venisse da me al G20 e mi dicesse: Voglio parlare del rilascio (della stella del basket femminile statunitense Brittney Griner), lo incontrerei. Intendo dire che dipende", ha sottolineato. Il presidente Usa definisce quello russo "una persona razionale che ha sbagliato di grosso i suoi calcoli".Intanto il ministro degli Esteri Lavrov sostiene che la Russia è pronta a considerare un'eventuale proposta d'incontro tra Putin e Biden, al G20 in Indonesia. Oggi il presidente russo incontrerà Erdogan.