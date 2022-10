Ucraina, Berlusconi: "Nessuna assoluzione Russia per invasione"

ROMA - "Nessuna assoluzione alla Russia per l'invasione". Lo afferma il leader di Forza Italia ed ex premier, in un'intervista al Corriere della Sera dopo la pubblicazione dell'audio in cui sembra addossare la colpa della guerra a Kiev e parla del suo riavvicinamento a Putin."In realta' in quegli audio, nelle posizioni di Berlusconi, egli continua a giustificare l'azioe di Putin. Anche nella ricostruzione ai suoi parlamentari l'ha chiamata operazione speciale. Siamo fuori da qualsiasi perimetro". Lo ha detto l'esponente del Pd Francesco Boccia a Omnibus, su La7. "Io sono preoccupato per l'Italia e per l'Europa. Abbiamo detto dall'inizio che quello su cui saremo netti sara' l'agganciamento all'Europa e all'aleanza atlantica", ha aggiunto Boccia. "Stiamo entrando in una fase nuova con questo nuovo governo con una crisi economica e abbiamo bisogno dell'Europa".