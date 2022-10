Nuovo Governo: centrodestra al Quirinale, ipotesi incarico già stasera

via Giorgia Meloni fb

ROMA - La leader di FdI Giorgia Meloni e' arrivata al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accompagnarla i capigruppo di Senato e Camera Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida.Per la formazione del nuovo Governo la leader Fdi lavora a un incarico lampo, già oggi: “Siamo pronti a dare all'Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”, ha scritto su Twitter."Non vedo l'ora che l'esecutivo cominci. La squadra è pronta". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rainews24 prima di salire al Quirinale per le consultazioniIl presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale la seconda e la terza carica dello Stato, oltre ai capigruppo e ai leader di quasi tutti i partiti politici, eccezion fatta per il centrodestra che è salito al Colle venerdì alle 10.30."Lo conosco da parecchi anni e credo sarebbe adattissimo. E stato presidente della commissione Bilancio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico. Con lui abbiamo lavorato fianco a fianco in questi venti mesi. Abbiamo in comune l'idea che lo sviluppo economico italiano dipenda da quanto accade nel sistema produttivo, in primo luogo nella manifattura e nei servizi, che questi settori siano il cuore della nostra capacita' di creare reddito e che quindi debbano essere al centro della politica economica. Fara' certamente bene". Cosi' il ministro Daniele Franco in un'intervista al Corriere sulla possibilita' che Giancarlo Giorgetti diventi ministro dell'Economia.