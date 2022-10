Musica e cinema: a Rita Marcotulli il Premio Penisola Sorrentina

ROMA - È la jazzista di fama internazionale Rita Marcotulli ad aggiudicarsi il Premio "Penisola Sorrentina" 2022 per il cinema e l’audiovisivo, in programma a Sorrento il 28 e 29 ottobre. - È la jazzista di fama internazionale Rita Marcotulli ad aggiudicarsi il Premio "Penisola Sorrentina" 2022 per il cinema e l’audiovisivo, in programma a Sorrento il 28 e 29 ottobre.





A Rita Marcotulli viene assegnata la categoria "musica per il cinema", presieduta dal collega jazzista e compositore Danilo Rea.

La Marcotulli ha collaborato con i più grandi musicisti: Chet Baker, John Christensen, Palle Danielsson, Peter Erskine, Steve Grossman, Joe Henderson, Hélène La Barriere, Joe Lovano, Charlie Mariano, Tony Oxley, Michel Portal, Enrico Rava, Michel Bénita, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Pat Metheny, solo per citarne alcuni.

Della sua eclettica carriera fa parte anche il cinema. Nel 2009 realizza,infatti, la colonna Sonora del film "Basilicata coast to coast", di Rocco Papaleo, per la quale ha ricevuto il Ciak d’Oro nel 2010, il Nastro d’Argento per la migliore colonna Sonora e il David di Donatello come miglior musicista nel 2011, prima donna in assoluto.

La produzione televisiva della 27esima edizione del Premio Penisola Sorrntina è diretta da Mario Esposito ed è promossa dal Comune di Sorrento, guidato da Massimo Coppola. Le manifestazioni sono organizzate dal Simposio delle Muse ETS, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il supporto del Mic DG Cinema e Audiovisivo e della Film Commission Regione Campania.

"Produrre nuova cultura, nel solco della tradizione, ma anche della modernità, dello sviluppo e del rilancio: è questa la mission del Premio Penisola Sorrentina. Non è per caso, infatti, che abbiamo voluto accompagnare l'edizione 2022 di questa prestigiosa rassegna con un claim dai toni inequivocabili: la cultura è il motore della rinascita" dichiara il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola.