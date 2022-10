Drop of light/Shutterstock

KIEV - I russi stanno cancellando dalla faccia della terra con carri armati, artiglieria e fuoco della contraerea gli insediamenti liberati dalle unità ucraine nel Lugansk. Gli occupanti stanno piazzando cubi di cemento e scavando trincee in tutta la regione di Lugansk, preparandosi per una lunga difesa". A scriverlo su Telegram Sergiy Gaidai, il governatore ucraino in esilio, citato dai media internazionali.