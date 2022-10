Kevin Love: uscito il nuovo singolo dal titolo "Cosa Vuoi?!"

Ad un mese esatto dalla pubblicazione del fortunatissimo debut EP “Ice Kream Lov3”, il rapper e tatuatore luganese Kevin Love, torna a regalare al pubblico emozioni espresse in barre con “Cosa Vuoi?!”, singolo che segna l’avvio di un nuovo capitolo artistico. Si può ascoltare su Spotify al seguente link https://open.spotify.com/track/7kx20ghGlhsp7KQQfdPiTP?si=5bbf6155308c4205. Ad un mese esatto dalla pubblicazione del fortunatissimo debut EP “Ice Kream Lov3”, il rapper e tatuatore luganese Kevin Love, torna a regalare al pubblico emozioni espresse in barre con “Cosa Vuoi?!”, singolo che segna l’avvio di un nuovo capitolo artistico. Si può ascoltare su Spotify al seguente link https://open.spotify.com/track/7kx20ghGlhsp7KQQfdPiTP?si=5bbf6155308c4205.





Come reso noto in occasione del rilascio del disco, Kevin Love, dopo aver dimostrato versatilità, carisma ed una spiccata abilità nel saper coniugare linguaggi e sonorità attualissime ad esperienze e ricordi del passato, diventando così non soltanto il protagonista della scena contemporanea elvetica, ma anche e soprattutto un esempio di autenticità espressiva e determinazione per la nuova generazione, si prepara a mostrare un ulteriore volto della sua anima compositiva, con un pezzo che parla di rinascita attraverso la voce del cuore, riportando il concetto di rap alla sua dimensione originaria, senza rinunciare all’inconfondibile tocco di innovazione e carisma comunicativo che l’ha reso, sin dalla prima release, uno dei personaggi più rappresentativi del corrente mercato underground.

Posato su un beat capace di miscelare l’intramontabile fascino del rap-game d’oltreoceano alle più moderne produzioni europee – realizzato dall’irreprensibile finezza in resa sonora del fidatissimo Killoz -, "Cosa Vuoi?!" traduce in metrica il primo step di un lungo viaggio introspettivo, che lo stesso artista spiega alla stampa con queste parole: «poco dopo l’inizio del mio percorso musicale, ho ricevuto una brutta notizia, che ha innescato un circolo di difficoltà, una sorta di loop di problemi e caos. In quell’occasione, ho compreso che avrei dovuto riorganizzare la mia vita, un po’ come quando ti nasce un figlio. E così ho fatto, anche con la musica. È stato un po’ come ricostruirsi da dentro, passo dopo passo».

Incastri impeccabili e graffianti punchlines si amalgamano a racconti di vita vissuta, facendo evincere la sensibilità celata dietro l’armatura, il pulsante battito del cuore cinto da un’obbligata corazza difensiva, allontanando i riflettori da lusso, fama e prestigio, per puntarli su tutto ciò che li precede.

«"Cosa Vuoi?!" – conclude Kevin Love - è lo specchio della mia rinascita, il riflesso del nuovo me nato dalle difficoltà attraversate, che vi accompagnerà in un lungo viaggio di positive vibes».

Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto dal pittoresco e irreprensibile sguardo di Samuel Mersi, che rimanda in maniera eccellente all’immaginario street raccontato dal testo, in una meravigliosa cornice old school dai tratti futuristici.

Energia, carica e grinta sono le principali caratteristiche di questo nuovo percorso tra barre, liriche, featuring e sentimenti, in cui il rapper svizzero si spoglia di stilemi e cliché per far fluire e dar voce alle emozioni e ai pensieri che l’hanno reso l’artista, e ancor prima la persona, di oggi, incoraggiando gli ascoltatori, soprattutto i giovanissimi, a non nascondere mai le proprie fragilità, ma ad affrontarle per renderle, giorno dopo giorno, i migliori punti di forza su cui far leva per risollevarsi.

Per quel che riguarda Kevin Love, al secolo Kevin Pomponi, è un rapper e tatuatore luganese classe 1992. Cresciuto con la madre, durante l’adolescenza ha vissuto in diverse città della Svizzera, incontrando persone, culture e carismi differenti che gli hanno permesso di arricchire il proprio bagaglio personale e di corroborare la sua capacità di adattamento. Tra colori, influenze street art e skate, di cui è un ex professionista, si avvicina al mondo dei tatuaggi, passione che lo porta a diventare tatuatore professionista e a farsi conoscere a livello internazionale. All’età di 24 anni, nasce il suo primo figlio, Kyle, e solo un anno più in là, il secondo, Tyler: la meravigliosa esperienza di diventare genitore, lo porta a sviluppare ulteriormente determinazione e tenacia. Durante la sua prima permanenza a Los Angeles – una delle città in cui attualmente lavora - scopre la passione per l’America e lo stile street, sia nel mondo dei tattoo, ma soprattutto in quello musicale ed è da lì che trae ispirazione per i suoi testi, le sue melodie ed il suo flow, fondendo diversi generi e sperimentando, per dar vita alla sua personale cifra stilistica, lontana da etichette e categorizzazioni. Ad Aprile 2022, pubblica il suo primo singolo ufficiale, “1000 Sbatti”, release che lo vede al fianco del seguitissimo trapper madrileno Papi Trujillo e con cui si fa apprezzare da pubblico e critica come un giovane e brillante fuoriclasse del panorama musicale in grado di attingere dal proprio bagaglio professionale multietnico, portando in essere release uniche ed originali che lo rendono istantaneamente riconoscibile, grazie ad un taglio cosmopolita, ma fortemente identificativo. Dopo una serie di fortunati successi, nel Settembre dello stesso anno, l'artista rilascia su tutti i digital store "Ice Kream Love", il suo debut EP in cui riconferma talento, versatilità ed urgenza espressiva.