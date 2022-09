Tv: sabato 17 settembre in prima serata su Italia 1 il film "Pan – Viaggio sull’isola che non c’è"



Sabato 17 settembre, in prima serata su Italia 1, appuntamento con "Pan – Viaggio sull'isola che non c'è", il film diretto da Joe Wright.





Abbandonato dalla madre, Peter Pan cresce ai tempi della Seconda Guerra Mondiale in un orfanatrofio dove è costretto a subire le angherie delle badanti. Ma durante una notte di bombardamenti Pan scopre per caso una lettera in cui la madre gli promette che si rincontreranno presto in un altro mondo. Nella stessa notte, Pan e i suoi compagni sono rapiti dal vascello volante del pirata Barbanera che li conduce sull’Isola che non c’è dove sono ridotti in schiavitù. Qui farà la conoscenza del giovane James Uncino e del suo fidato amico Spugna con i quali fuggirà alla ricerca della madre.