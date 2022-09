Sanremo Rock, la 35esima edizione nel ricordo di Vittorio De Scalzi

SANREMO - La 35esima edizione di Sanremo Rock è stata dedicata alla memoria di Vittorio De Scalzi, giurato al Festival per diversi anni. Il Maestro Angelo Valsiglio (Presidente Nove Eventi Srl) ha omaggiato l’artista genovese recentemente scomparso con una risivisitazione inedita al pianoforte de “La carezza della sera” e ha consegnato una targa alla moglie Mara De Assis insieme a Walter Vacchino e all’assessore Rossano del Comune di Sanremo.

La seconda edizione di Sanremo Live in the city è stata vinta da The Kippes (Reggio Emilia), premiati da Ilenia De Sena (presentatrice) e Gianni Errera (socio Nove Eventi)

Matilde Montanari (Forlì) e Gabriele Fiorio (Imola) vincono il Gran Galà dei Festival, mentre Viola Rosato si classifica al 1°posto per il Festival Baby Voice.

Per Sanremo Trend si è classificano al terzo posto Scramble & The Cats (premiati da Giordano Tittarelli, socio della Nove Eventi Srl), al secondo posto Giovanni Peluso (premiato da Gianni Errera, socio della Nove Eventi Srl) e al primo posto Tsunami (premiati da Angelo Valsiglio, presidente della Nove Eventi Srl). La giuria era formata da Ettore Diliberto, Luca Barone, Andrea Fresu, Andrea Pratesi, Massimo Benini, Matt Backer e Carlo Parodi.

Per Sanremo Rock si è classificano al terzo posto Dramalove (premiati da Giordano Tittarelli, socio della Nove Eventi Srl), al secondo posto Jade (premiato da Gianni Errera, socio della Nove Eventi Srl) e al primo posto Dionysian (premiata da Angelo Valsiglio, presidente della Nove Eventi Srl). La giuria era formata da Danila Satragno, Ray Heffernan, Andrea Pratesi, Carlo Parodi, Pino Scotto, Matt Backer, Massimo Benini.

Durante la serata sono stati assegnati numerosi premi tra cui quello dell’Hard Rock Cafè di Firenze che ha consegnato una targa alla band vincitrice, i Dionysian, e quello di Assomusica che ha consegnato sempre alla band vincitrice un bellissimo microfono.

Si ringraziano gli Sponsor: Vivaticket spa, Hard Rock Café, Mc Donald, SIAE, PMI, Evolution, Nuovo Imaie, Assomusica, Dophix, Mamely, Vinilificio. Teatro Ariston.

Si ringraziano inoltre le radio partner: Radio Bruno, Radio Latte miele, Radio Gamma, Radio Vetrina, Radio Irene, RadUni, Radio Sabbia, Ciao Radio, Radio Italia anni 60.

Un ringraziamento speciale va al Dr. Walter Vacchino per il Teatro Ariston, al Casinò di Sanremo S.p.a. e al Comune di Sanremo.