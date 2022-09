Salsa ai Crostacei Bauer: un tripudio di sapori dal mare

La Salsa ai Crostacei Bauer è in grado di convertire un piatto semplice in un tripudio di sapori e di profumi intensi. Portare il mare in tavola non è mai stato così facile. La Salsa ai Crostacei Bauer è in grado di convertire un piatto semplice in un tripudio di sapori e di profumi intensi. Portare il mare in tavola non è mai stato così facile.





Pratica e veloce da preparare, esalta la bontà dei piatti a base di pesce e li trasforma in un capolavoro. Versatile in cucina, densa e cremosa a piacimento, la Salsa ai Crostacei Bauer evoca luoghi remoti, villaggi di pescatori, dove i crostacei costituiscono la specialità per eccellenza.

Granchio, gamberetto, aragosta sono gli ingredienti principali che regalano alla salsa Bauer quel gusto raffinato e sfizioso che insaporisce il pesce a regola d’arte. La Salsa ai Crostacei Bauer si presta in modo esemplare come accompagnamento per antipasti, primi e secondi a base di pesce. Un tocco da vero chef che ne valorizza il sapore unico.

Più buona per tutti perché priva di glutine e di lattosio, ideale per le specifiche esigenze. Lavorata con cura artigianale per preservare tutte le qualità organolettiche degli ingredienti, la Salsa ai Crostacei Bauer conquista al primo assaggio.