Politiche, Conte: Renzi come al solito stravolge le parole a suo uso

PALERMO - "Renzi non deve stravolgere le parole. Il mio era un invito a confrontarsi con i percettori del reddito di cittadinanza senza filtro. Poi se lui lo voglia strumentalmente leggerlo come un invito alla violenza è una sua iniziativa gratuita che lo contraddistingue: non è la prima volta che riesce a stravolgere le cose a suo uso e consumo". Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte a Palermo, a margine del comizio finale del suo tour in Sicilia, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto come valuta l'iniziativa di Matteo Renzi che si è rivolto alla ministra degli Interni Lamorgese dopo avere ricevuto minacce sui social dopo le parole del leader del M5s.